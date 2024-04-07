Головнокомандувач засудив будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

Про це Олександр Сирський написав у своєму Telegram-каналі.

Він зауважив, що від початку повномасштабного вторгення сотні журналістів стали до лав Сил оборони й проявили себе відданими патріотами.

“Ми бережемо пам’ять про журналістів, які загинули на полі бою. Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню Перемогу України – безпрецедентний. Над російськими загарбниками і над проявами порушень і корупції у Збройних Силах України”, – йдеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України, тому будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб засуджуються.

Саме тому, Сирський доручив провести службову перевірку за матеріалами, опублікованими Громадською організацією “Слідство.Інфо”. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення.

Нагадаємо, 1 квітня працівники ТЦК намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату. Такі дії працівників територіального центру комплектування, ймовірно, стали відповіддю на опублікування викривального розслідування стосовно генерала СБУ Вітюка.