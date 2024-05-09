Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Грант буде спрямований на найнеобхідніші заходи для швидкого відновлення після цих атак.

Угоду про надання гранту підписали у Міністерстві енергетики під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце.

Цей документ також підписали голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW.

«Дуже важливим для нас є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрямки для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога», — сказав Герман Галущенко.

Міненерго зазначає, що загалом, завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW протягом періоду військової агресії Росії НЕК “Укренерго” отримала понад 177 мільйонів євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.

Додатково, очільник Міненерго висловив подяку німецькій стороні за найбільший внесок у Фонд підтримки енергетики України у розмірі 225 мільйонів євро.