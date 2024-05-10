Про це пише ERR.

За цей період до країни прибуло приблизно 160 000 українських біженців. Зазначено, що близько 70 000 з них вже подалися до інших країн, тоді як приблизно 90 000 вирішили залишитися в Естонії.

За останнім звітом Департаменту поліції та прикордонної охорони, зараз в Естонії під тимчасовим захистом перебуває приблизно 31 тисяча біженців.

“Цього року їхня кількість зменшилася порівняно з періодом початку війни. І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії та хочуть отримати тут захист, теж поменшала”, — сказала керівниця відділу ідентифікації та статусу Департаменту поліції та прикордонної охорони Лійс Валту.

За словами посадовиці, від початку повномасштабної війни з Росією багато українських біженців виїхали через Естонію до інших країн, а частина з них повернулася додому. Точну кількість тих, хто повернувся в Україну, складно визначити.

Це може бути пов’язано з тим, що деякі люди раніше отримали захист і дозвіл на проживання в Естонії, потім виїхали в інші країни, де проживали протягом певного часу, а потім повернулися.

“Ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист та посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому.

Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії і знову просить посвідку на проживання. Тобто, коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються”, — сказала Валту.

Раніше міністерство внутрішніх справ Естонії оголосило, що не буде примушувати українських громадян, які законно проживають у країні, зокрема, й чоловіків призовного віку, повертатися до України.