Для встановлення цифрового супутникового телебачення "руський мир" мешканці тимчасово окупованої Луганщини мають зателефонувати з дротового телефону, тому що мобільний зв'язок відсутній.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначає, що у так званому “міністерстві цифрового розвитку ЛНР” пропонують встановити згадану вище систему пільговикам.

“Є декілька способів оформлення заявки. У прифронтових містах діє лише один – дзвінок з дротового телефону на “гарячу лінію”. Бо мобільного зв’язку там немає. Є “мінцифра” і “руський мир””, – йдеться у повідомленні Лисогора.

За його словами, минуло майже три місяці, як шахту “Білоріченська” та допоміжні виробництва віддали у користування інвестору, не оголошуючи про торги.

Очільник ОВА говорить, що за цей час новий власник пообіцяв лише провести випробування нового обладнання на одній з лав. Змонтують його у наступному році, після чого тестуватимуть для визначення рівня безпеки та можливості чи неможливості встановлення на інших підприємствах.

“Борг по зарплаті там становить понад два місяці. Зменшувати заборгованість інвестор не поспішає”, – наголосив Лисогор.