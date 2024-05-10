Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначає, що у так званому “міністерстві цифрового розвитку ЛНР” пропонують встановити згадану вище систему пільговикам.
“Є декілька способів оформлення заявки. У прифронтових містах діє лише один – дзвінок з дротового телефону на “гарячу лінію”. Бо мобільного зв’язку там немає. Є “мінцифра” і “руський мир””, – йдеться у повідомленні Лисогора.
За його словами, минуло майже три місяці, як шахту “Білоріченська” та допоміжні виробництва віддали у користування інвестору, не оголошуючи про торги.
Очільник ОВА говорить, що за цей час новий власник пообіцяв лише провести випробування нового обладнання на одній з лав. Змонтують його у наступному році, після чого тестуватимуть для визначення рівня безпеки та можливості чи неможливості встановлення на інших підприємствах.
“Борг по зарплаті там становить понад два місяці. Зменшувати заборгованість інвестор не поспішає”, – наголосив Лисогор.
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