Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Схоже, російські війська стають активнішими на фронті в Україні перед очікуваним прибуттям західної військової допомоги. Представник ЗСУ “Хортиця”, підполковник Назар Волошин, повідомив, що кількість бойових дій значно зросла, зокрема в районі Хортицького угруповання, що охоплює територію від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей.

Міністерство оборони Великої Британії також заявило, що кількість російських атак зросла на 17% з березня по квітень 2024 року. Більше 75% зареєстрованих наземних атак відбулися в районах Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки. Зокрема, кількість атак поблизу Часового Яру зросла на 200%.

Назар Волошин припускає, що збільшення російських атак пов’язане з тим, що після весняного грязьового сезону ґрунт висох, що сприяє швидкому механізованому маневру. Він також вважає, що російські сили стараються використати тимчасову слабкість України, поки та очікує прибуття західної допомоги.

ISW підтверджує, що російські війська планують залишатися активними по всій східній Україні для отримання переваг до прибуття західної допомоги.