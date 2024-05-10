Про це повідомляє Служба безпеки.

За даними слідства, ворожим коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати «графіки» переміщення військових ешелонів.

Ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.