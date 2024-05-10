СБУ затримала інформатора, який за допомогою вебкамери хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки.

За даними слідства, ворожим коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати «графіки» переміщення військових ешелонів.

Ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.