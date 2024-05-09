Державний департамент США заявив, що Сполучені Штати продовжують активну співпрацю з країнами Європи у питанні перенаправлення заморожених російських активів на користь України.

З відповідною заявою виступив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Міллера попросили прокоментувати наміри країн ЄС використати відсотки із заморожених російських коштів на військову допомогу Україні.

«Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, аби забезпечити, що ті активи, які залишаються, і надалі залишатимуться замороженими, ми використаємо на благо України», — відповів на це представник Держдепартаменту США.

Після початку військового вторгнення Росії в Україну демократичні країни світу заморозили російські фінансові активи, загальна сума яких перевищує 300 мільярдів євро.

Більшість з цих активів, як вважається, знаходяться у фінансових установах країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.