Міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, оголосив, що Німеччина закупить у Сполучених Штатів три установки системи реактивного залпового вогню HIMARS та доставить їх до України.

Про це Пісторіус сказав у коментарі журналістам, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні, передає німецьке видання t-online.

Ці три установки будуть придбані у Збройних силах США.

Міністр Пісторіус здійснив поїздку до США та Канади у рамках військово-політичних переговорів. Він закликав обидві країни продовжити спільну підтримку України.

Під час візиту міністр планує обговорити з представниками США та Канади ситуацію з безпекою в світі. Зустрічі також заплановані з американським міністром оборони Ллойдом Остіном у Вашингтоні та канадським міністром оборони Біллом Блером в Оттаві.