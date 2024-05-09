Про це Пісторіус сказав у коментарі журналістам, перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні, передає німецьке видання t-online.

Ці три установки будуть придбані у Збройних силах США.

Міністр Пісторіус здійснив поїздку до США та Канади у рамках військово-політичних переговорів. Він закликав обидві країни продовжити спільну підтримку України.

Під час візиту міністр планує обговорити з представниками США та Канади ситуацію з безпекою в світі. Зустрічі також заплановані з американським міністром оборони Ллойдом Остіном у Вашингтоні та канадським міністром оборони Біллом Блером в Оттаві.

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