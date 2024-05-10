Про це сказав речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 9 травня.

“Коли йдеться про особовий склад – це питання, на яке Україна має відповісти сама. Ми бачили кроки українського уряду в цьому напрямку.

Що ми можемо зробити як партнер України – це продовжувати їх військову підтримку та допомогу їхній економіці, і передусім: зробити все, що можемо, аби вони могли стояти на своїх двох ногах”, — сказав Міллер.