Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Прокопенка на посаду начальника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

“Призначити Прокопенка Олексія Івановича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області”, – йдеться в документі, датованому 9 травня.

Раніше Прокопенко тимчасово виконував обов’язки цієї посади. Таким чином, Прокопенко замінює Тараса Цюцюру, якого Зеленський звільнив 25 травня 2023 року. Цюцюра очолював СБУ в регіоні з 28 жовтня 2020 року.

Недавно президент також призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Уряд раніше погодив це призначення.