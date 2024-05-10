Сполучені Штати Америки разом зі своїми партнерами посилили захист цифрових мереж в Україні у зв'язку зі значним зростанням кібератак, які здійснює Російська Федерація, особливо після початку широкомасштабного вторгнення.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Коли Росія розпочала загарбницьку війну, вона піддала інфраструктуру країни натиску кібератак….Ми допомогли їм посилити їхні мережі, перенести важливі державні дані в хмару, підвищити стійкість національних комунікацій та іншої критичної інфраструктури”, — заявив держсекретар.

Голова Державного департаменту відзначив, що досвід захисту українських мереж США прагнуть розповсюдити по всьому світу, і тому пропонує впровадження Національної стратегії кібербезпеки, спрямованої на спільну боротьбу з кіберзагрозами разом із союзниками.

В цьому контексті Блінкен відзначив роль кіберспільноти як партнерів у справі “технічного змагання”, що відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки цифрового простору.

“І це важливо для сприяння становленню більш демократичного світу, де дотримується верховенство права, де диктатори та агресори несуть відповідальність”, — додав державний секретар США.