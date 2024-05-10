Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
“Коли Росія розпочала загарбницьку війну, вона піддала інфраструктуру країни натиску кібератак….Ми допомогли їм посилити їхні мережі, перенести важливі державні дані в хмару, підвищити стійкість національних комунікацій та іншої критичної інфраструктури”, — заявив держсекретар.
Голова Державного департаменту відзначив, що досвід захисту українських мереж США прагнуть розповсюдити по всьому світу, і тому пропонує впровадження Національної стратегії кібербезпеки, спрямованої на спільну боротьбу з кіберзагрозами разом із союзниками.
В цьому контексті Блінкен відзначив роль кіберспільноти як партнерів у справі “технічного змагання”, що відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки цифрового простору.
“І це важливо для сприяння становленню більш демократичного світу, де дотримується верховенство права, де диктатори та агресори несуть відповідальність”, — додав державний секретар США.