Згідно з думкою заступника помічника держсекретаря США Габріеля Ескобара, візит Сі Цзіньпіна до країн Європи, зокрема до Угорщини та Сербії, та його зусилля створити "нове коло друзів" може мати негативний вплив на процес розширення Європейського Союзу.

Про це повідомляють в Держдепартаменті США.

Так він прокоментував візит глави Китайської народної республіки до Європи та вибір окремих країн для персональних зустрічей.

На думку представника Держдепу, формулювання “створення нової вісі друзів” для китайського і російського режимів в Європі під час візиту Сі Цзіньпіна до Угорщини та Сербії, в цілому є точним.

“Я вважаю, що такий аналіз ситуації є досить точним… Я справді думаю, що країни, які він обрав, це ті, які готові кинути виклик єдності євроатлантичної спільноти”, – зазначив Габріель Ескобар.

Він закликає партнерів і союзників США усвідомлювати ці реальні наміри та діяти відповідно.