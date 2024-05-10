Про це повідомляють в Держдепартаменті США.
Так він прокоментував візит глави Китайської народної республіки до Європи та вибір окремих країн для персональних зустрічей.
На думку представника Держдепу, формулювання “створення нової вісі друзів” для китайського і російського режимів в Європі під час візиту Сі Цзіньпіна до Угорщини та Сербії, в цілому є точним.
“Я вважаю, що такий аналіз ситуації є досить точним… Я справді думаю, що країни, які він обрав, це ті, які готові кинути виклик єдності євроатлантичної спільноти”, – зазначив Габріель Ескобар.
Він закликає партнерів і союзників США усвідомлювати ці реальні наміри та діяти відповідно.