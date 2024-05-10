Росіяни заявляють, що у Підмосков’ї був збитий безпілотник, що летів у напрямку Москви.

Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

“На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Фахівці екстрених служб працюють на місці події”, — написав він у Telegram.

Востаннє дрони, що прямували на Москву, збивали на початку весни, 17 березня, у Домодєдово.