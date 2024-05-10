Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін.
“На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
Фахівці екстрених служб працюють на місці події”, — написав він у Telegram.
Востаннє дрони, що прямували на Москву, збивали на початку весни, 17 березня, у Домодєдово.
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