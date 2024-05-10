Про це повідомляє Telegram-канал Shot з посиланням на дописи очевидців.
Близько 1:00 ночі за місцевим часом в Дзержинському районі, поблизу станції Полотняний завод, сталися кілька вибухів.
Місцеві мешканці повідомили про виникнення пожежі в районі місцевої нафтобази внаслідок цих вибухів.
Поки російська влада не надала коментарів з приводу цього, інформації про постраждалих немає.
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