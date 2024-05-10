Вночі у Калузької області Росії загорівся нафтопереробний завод після атаки безпілотника.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot з посиланням на дописи очевидців.

Близько 1:00 ночі за місцевим часом в Дзержинському районі, поблизу станції Полотняний завод, сталися кілька вибухів.

Місцеві мешканці повідомили про виникнення пожежі в районі місцевої нафтобази внаслідок цих вибухів.

Поки російська влада не надала коментарів з приводу цього, інформації про постраждалих немає.