Про це повідомляє Telegram-канал Shot з посиланням на дописи очевидців.

Близько 1:00 ночі за місцевим часом в Дзержинському районі, поблизу станції Полотняний завод, сталися кілька вибухів.

Місцеві мешканці повідомили про виникнення пожежі в районі місцевої нафтобази внаслідок цих вибухів.

Поки російська влада не надала коментарів з приводу цього, інформації про постраждалих немає.

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