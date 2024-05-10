Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

“Цієї ночі ми вже бачили класичний турбуючий вогонь – 10 безпілотних летальних апаратів, які ворог запустив з території тимчасово окупованого Криму, а саме з мису Чауда”, — розповів він.

Також Євлаш додав, що всі ворожі цілі були ліквідовані мобільними вогневими групами.

“Вони були знищені на півдні, рухались на Миколаївську, Херсонську області, там їх ліквідували”, — констатував Євлаш.

Крім того, за його словами, ворог застосовував дві зенітні ракети С-300/С-400 — “класично” бив по Харкову, по цивільній інфраструктурі.