Про це повідомляє Національна поліція України.
Фігурант — раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.
За цими статтями Кримінального кодексу йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, в решті дістав зброю та погрожував правоохоронцям.
Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід.
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