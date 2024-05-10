Про це пише Defense Express.

Посол Румунії в США Андрій Мурару перед зустріччю глави країни Клауса Йоханніса із Джозефом Байденом оприлюднив загальну номенклатуру поставок, які відбувались в рамках військової допомоги для ЗСУ.

Зазначається, що Румунія поставила Україні не тільки бронетранспортери TAB-71 чи РСЗВ APR-40, але й також гаубиці, снаряди калібрів 122-мм та 152-мм, гранатомети, кулемети ДШК та “багато чого іншого”.

Втім у перелік не потрапив жоден танк Т-72 чи винищувач Міг-29, які Румунія мала на зберіганні ще на початку лютого 2022 року та не використовувала.

Раніше стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганніс готовий обговорити поставку системи ППО Patriot в Україну.