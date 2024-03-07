Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив прем’єр-міністрів і депутатів Європарламенту, присутніх на щорічному з’їзді альянсу Європейської народної партії в Бухаресті, що Європа зараз перебуває в новій передвоєнній епосі, як це було перед Другою світовою війною.

Про це пише британське видання The Guardian.

“Часи блаженного спокою закінчилися. Повоєнна епоха минула. Ми живемо в нові часи, в передвоєнну епоху. Насправді, для деяких наших братів це вже навіть не передвоєнний час. Це повномасштабна війна в її найжорстокішій формі”, — сказав Туск.

Він додав, що в щоденному лексиконі знову з’явилися такі слова, як бойові дії, бомбардування, ракетні обстріли, геноцид. Туск наголосив, що Європа хотіла жити і розвиватися в післявоєнному світі.

“Але сьогодні ми повинні чітко сказати, що ми стоїмо перед простим вибором — або ми беремо на себе боротьбу, щоб захистити наші кордони, нашу територію, наші принципи, і, як наслідок, наших громадян і майбутні покоління, або ми впадемо”, – заявив глава польського уряду.

Він відзначив, що “немає жодних об’єктивних причин капітулювати перед злом”. За його словами, потенціал Європи, економічний, фінансовий, демографічний, моральний, є більшим, ніж потенціал тих, хто на нападає. Сьогодні дуже важливо, щоб Європа вірила у свою силу, додав він

“Як ви добре знаєте, єдина людина, на яку ви можете розраховувати — це ви самі. Європейці будуть об’єднані, коли з усією ясністю побачать, що Союз — це дійсно наша Європа, безпечний і добрий дім для людей”, — сказав Туск.

Раніше стало відомо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі під час голосування щодо її висунення кандидатом від Європейської народної партії на посаду президента ЄК 7 березня заявила, що необхідно значно збільшити свій оборонний промисловий потенціал протягом наступних п’яти років, і це вимагатиме збільшення витрат. А також потрібно створити посаду європейського комісара з питань оборони.