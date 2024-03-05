У Бєлгородській області РФ сталася пожежа на нафтобазі “Бєлгороднафтопродукт” у селі Довге. За даними місецих телеграм-каналів, внаслідок удару дрону горять кілька резервуарів.

Про дронову атаку і пожежу на нафтобазі, зокрема, повідомляє телеграм-канал Mash.

Зазначається, що постраждалих наразі немає.

“За нашою інформацією, все сталося о 8:50 ранку. Зараз на території пожежа — горять два резервуари. Востаннє об’єкт атакували 15 лютого. Серйозних пошкоджень тоді не було”, — пише Mash.

Згодом телеграм-канал Mash повідомив, що горять вже три резервуари.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про НП у Губкинському окрузі. За його словами, “після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об’єкті”. Постраждалих немає, на місці працюють оперативні та аварійні служби.

Станом на 10.20 за Києвом, МНС РФ повідомило “РИА Новости” про ліквідацію відкритого горіння в Губкінському окрузі, де була пожежа на нафтобазі.

Раніше, 24 лютого, у Росії на території Новолипецького металургійного комбінату сталася сильна пожежа. За даними наших джерел, удар безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР.