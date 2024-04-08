Під час візиту до Пекіна міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова заступниця директора Департаменту інформації МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай не намагається отримати вигоду з війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

“Ми ніколи не шукали й не будемо шукати вигоди від кризи”, — заявила представниця зовнішньополітичного відомства.

Нін додала, що “Китай регулює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил”.

Також вона наголосила, що країни “не повинні поширювати наклеп на нормальні відносини між Китаєм і Росією” або завдавати шкоди інтересам китайських фірм.

8 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав дводенний візит до Пекіну — столиці Китаю , про це першим повідомило пропагандистське інформагентство РІА Новини.

Він проведе переговори зустрінеться з очільником МЗС Китаю Ван Ї.

“Очікується, що міністри обговорять питання двосторонньої співпраці, взаємодію та роботу в ООН, БРІКС, ШОС, “Групі двадцяти”, — йдеться у повідомленні.

Російське державне видання додало, що міністри також обговорять війну в Україні та ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.