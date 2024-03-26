У РФ після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" заговорили про повернення смертної кари. Спікер держдуми В'ячеслав Володін стверджує, що для цього потрібне лише рішення конституційного суду.

Про це В’ячеслав Володін заявив на пленарному засіданні 26 березня, передає Комерсант.

“У нас і в конституції, і в кримінальному законодавстві ніхто смертну кару не скасовував, є рішення конституційного суду, який відклав винесення такого вироку, тому не потрібно жодних референдумів, достатньо рішення щодо цього конституційного суду“, – заявив Володін.

Своєю чергою депутат Держдуми Михайло Шеремет повідомив, що направить запит до конституційного суду Росії щодо підстав для зняття мораторію на страту.

Як зазначає Комерсант, на думку Шеремета, РФ має страчувати терористів та їхніх пособників, а також педофілів і наркодилерів.