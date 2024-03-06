Національний банк України (НБУ) у цьому році планує провести відкрите тестування державної цифрової валюти — е-гривні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

У НБУ нагадали, що перше тестування е-гривні було проведено у 2018 році. Воно пройшло в закритому середовищі й передбачало впровадження платформи “Електронна гривня”, випуск в обігу обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею працівниками НБУ та кількома компаніями – учасниками проєкту.

Другий етап, який має стартувати у другій половині 2024-го — буде відкритим. Це означає, що в ньому додатково візьмуть участь банки, небанківські фінансові установи та їхні клієнти, які бажають протестувати функціональність е-гривні.

“Усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Нацбанк. Наразі ми шукаємо розробника технологічного рішення для реалізації пілотного проєкту”, — розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

За його словами, під час тестування, регулятор планує дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність її масштабного в Україні.

Поддєрьогін додав, що запрошувати користувачів на тестування планується через банки – учасники пілотного проєкту. Наразі НБУ опрацьовує остаточні деталі.

“Водночас рішення про доцільність масштабного випуску е-гривні в Україні Національний банк ухвалюватиме за результатами дослідження й підходитиме до цього питання зважено, враховуючи, зокрема, потенційний вплив від її запровадження на фінансову систему держави” — наголосив він.

При цьому посадовець підкреслив, що в будь-якому разі е-гривня не стане заміною готівкової чи безготівкової форм національної валюти, а буде їх доповненням. Користувачі матимуть змогу без обмежень обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, у тому числі е-гривнею) здійснювати розрахунки.