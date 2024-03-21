Про це повідомляє The Economist.
Згідно з оновленими даними від 21 березня по соцопитуваннях, Байден набирає на один процент більше за Трампа. У середньому показники у чинного американського президента вказуються на рівні 45% проти 44% у його попередника на посаді, лідера “республіканців”.
Найнижчі та найвищі рівні по опитуваннях у Байдена і Трампа вказуються у межах 40-50% та у Трампа 39-49% відповідно.
Аналітики The Economist говорять, що у період з грудня 2022 до серпня 2023 років експрезидент США мав значно меншу підтримку, ніж Байден, проте вже з минулої осені й до цієї весни він зміг вирватися уперед.
- Польські протестувальники розблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Устилуг-Зосин».
- Кая Каллас: Поразка РФ у війні необхідна для уникнення Третьої світової.
- Боррель відкинув неминучість війни в Європі.