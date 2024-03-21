21 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура вийшла з підпорядкування Офісу генерального прокурора. Тепер вона функціонуватиме як самостійна структура.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таке рішення було ухвалено відповідно до закону від 8 грудня 2023 року Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, у спеціалізованій прокуратурі наголосили, що початок діяльності незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у провадженні САП, чи на підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухають у судових інстанціях.

“Незалежність САП — це насамперед нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву в суспільстві“, — додала пресслужба.