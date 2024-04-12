Про це повідомляє КМДА.
Йдеться, що наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.
Раніше назва була виконана шрифтом, створеним для московського метро. Новий напис має 26 символів, кожен з яких важить близько 3 кілограмів. Монтажні роботи проходять вночі, коли не рухаються поїзди й відсутня напруга на контактній рейці.
“Загалом під час перейменування цієї станції виготовили 104 символи. А назва станції “Площа Українських Героїв” є найдовшою серед інших назв станцій метро”, – зазначає КМДА,
Автор літер – шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованої станції та надали всі необхідні погодження.
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