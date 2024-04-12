На перейменованій станції метро "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого") змонтували перший комплект літер.

Про це повідомляє КМДА.

Йдеться, що наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.

Раніше назва була виконана шрифтом, створеним для московського метро. Новий напис має 26 символів, кожен з яких важить близько 3 кілограмів. Монтажні роботи проходять вночі, коли не рухаються поїзди й відсутня напруга на контактній рейці.

“Загалом під час перейменування цієї станції виготовили 104 символи. А назва станції “Площа Українських Героїв” є найдовшою серед інших назв станцій метро”, – зазначає КМДА,

Автор літер – шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року. Ідею митця підтримали архітектори перейменованої станції та надали всі необхідні погодження.