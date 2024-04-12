Дослухавшись громадськості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням відмінити проведення аукціону 15 квітня.

Про це повідомляє КМДА.

“Дослухавшись громадськості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням відмінити проведення аукціону 15 квітня”, – йдеться у повідомленні.

Департаменти спільно з громадськістю напрацюють оновлені умови для майбутнього інвестора, які дозволять створити і втілити оптимальну концепцію відродження ринку.

“Головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу. Бачення концепції відродження ринку обов’язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості”, – зазначили у КМДА.