Розслідувачі з’ясували, що КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.

На запит журналістів з проханням уточнити, чому контракт має гриф та чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що “інформація загальному розголошенню не підлягає”.

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену – 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже сплачено близько мільярда. Журналістам таки вдалося з’ясувати, що контракт може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.

“Найгірше у цій історії те, що сотні мільйонів виділялись на конкретні речі. Ремонт, будівництво, важливі запчастини. І поки оточення директора займалось “розвитком власних бізнесів”, кияни отримували закриття станцій, аварійні ділянки в тунелях і нові станції метро, які так і не відкрились”, — пишуть в Bihus.Info.

Нагадаємо, начальник “Київського метрополітену” Віктор Брагінський 15 березня після першої частини розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

У своєму розслідуванні Bihus.Info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського. Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив, що начальника Київського метрополітену, Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено.