Прессекретар Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Київ звертався до Москви стосовно передачі тіл тих, кого в РФ оголосили загиблими у катастрофі Іл-76. В ефірі національного телемарафону Юсов зазначив, що українська сторона зверталася із запитами до Москви стосовно передачі тіл і продовжує це робити. “Однак РФ не йде на це”, – сказав він.

Тим часом, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що звернень не було. “Адміністрація президента РФ не отримувала звернень з Києва з проханням передати тіла ув’язнених, які загинули в катастрофі Іл-76, повідомив Пєсков у коментарі російському пропагандистському виданню “РИА Новости”.

Учора, 1 лютого, Слідчий комітет РФ показав татуювання на тілах, нібито українських військовополонених, які розбилися в катастрофі Іл-76 у Бєлгородській області. У відомстві стверджують, що всі тіла ідентифіковані.