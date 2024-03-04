Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що вже підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірок.

Ляшко зазначив, що основна кількість скарг стосується базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це, наприклад, недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК та неоптимізовані маршрути.

Окремо міністр звернув увагу і на необхідність усунення корупційних схем на ВЛК: