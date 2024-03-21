У Києві провели в останню путь полеглих захисників України Анастасію Мар'янчук з позивним "Троя" та Дениса Дайнеко з позивним "Борзий".

Про це повідомляє видання LB.ua.

Церемонія прощання пройшла в Михайлівському соборі. Загиблих воїнів поховають на Лісовому масиві.

Раніше “Меморіал” повідомив, що на війні 18 березня загинула бойова медикиня Анастасія “Троя” Мар’янчук. Дівчина здобувала освіту філолога-японіста. Після початку повномасштабного російського вторгнення “Троя” оформила академічну відпустку і приєдналась до війська. Анастасії було 22 роки.

Вона служила у лавах Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”, який згодом був переформований у 67-му ОМБр у складі ЗСУ.

Також раніше стало відомо, що загинув уродженець Коропської громади Чернігівської області, житель села Атюша, молодший сержант – 38-річний Дайнеко Денис Олександрович. До лав ЗСУ Денис Дайнеко долучився у квітні 2022 року. Чоловік служив у складі кулеметного взводу роти вогневої підтримки.

На жаль, 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області Захисник загинув.