Києво-Святошинський райсуд Київської області визнав винним охоронця житлового комплексу, який інформував мешканців про прихід працівників військкоматів, що адресно видавали повістки. Про це йдеться в ухвалі суду

Згідно з матеріалами слідства, чоловік пропускав працівників ТЦК і СП на територію ЖК «Софіївський квартал», знаючи, що вони прийшли для адресного вручення повісток.

Після цього в закритій групі мешканців ЖК у Telegram він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових. Так, одного разу він написав: «У нас знову в гостях ТЦК».

В ухвалі суду вказують, що охоронець робив це, щоб військовозобов’язані могли уникнути призову до Збройних сил України. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — тобто перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

На суді чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Крім того, він запевнив, що надалі подібного не вчинятиме. Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

Однак, врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 3 роки, протягом яких за ним здійснюватимуть контроль.