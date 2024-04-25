За даними бази даних Євростату, станом на січень 2024 року в країнах Євросоюзу проживає близько 4,3 мільйонів українців, з них близько 860 тисяч – дорослі чоловіки.

Польща у минулому пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягає військовій службі, повернулися до своєї країни для виконання свого громадянського обов’язку, сказав Косіняк-Камиш в інтерв’ю телеканалу Polsat News, пише Reuters.

“Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе, і чують, скільки зусиль нам доводиться докласти, щоб допомогти Україні”, – сказав він, не уточнивши, як Польща допомагатиме.

Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.

“Можлива будь-яка підтримка”, – сказав Косіняк-Камиш про те, як відреагує Польща, якщо Київ звернеться по допомогу до повернення додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.