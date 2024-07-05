Про це написав у Telegram Макарівський голова Вадим Токар.

За його словами, через атаку російських БПЛА в одному з населених пунктів громади уламками пошкоджені 6 приватних будинків та 1 автомобіль. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені двері й дахи. Загиблих і постраждалих немає.

Усі необхідні служби працюють на місці події для фіксації та ліквідації наслідків обстрілу, зазначив Макарівський голова.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко додав, що через дронову атаку РФ повітряну тривогу на Київщині оголошували вночі кілька разів, вона тривала понад 4 години. У регіоні працювали сили ППО, які збивали “шахеди”.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Водночас очільник КОВА підтвердив пошкодження уламками 6 будинків та автомобіля в одній із громад.