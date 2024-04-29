Коли можна звільнятись та скільки служити різним категоріям військових?

Наразі демобілізація через 36 місяців служби була відхилена комітетом Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки. Хоча передбачалася законопроєктом № 10449.

Виключення цієї норми з закону ініціював Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Згідно з законодавством, демобілізація під час воєнного стану не відбувається, окрім випадків, коли для цього є підстави. Вони закріплені у статті 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Згідно з законом строк служби для рядових, сержантів, старшин, молодших, старших та вищих офіцерів під час дії воєнного стану є таким:

до 12 місяців ― особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;

до 18 місяців ― солдати та матроси, сержанти й старшини, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях;

до 3 років — контрактники ЗСУ, які служать рядовими;

від 3 до 5 ― ті, хто служать сержантами та старшинами;

від 24 до 60 місяців ― громадяни, яким первинне військове звання присвоєне після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

5 років ― для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

12−60 місяців ― інші громадяни.

Військові строкової служби під час воєнного стану залишаються на військовій службі до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Підставами для звільнення з військової служби може бути непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби з переглядом через 6−12 місяців. Але це може визначити лише військово-лікарська комісія після огляду військовослужбовця.