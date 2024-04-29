Вчора, 28 квітня, платформа Telegram заблокувала низку українських офіційних чат-ботів, які були створені з метою протидії військовій агресії росії проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

«Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало», – йдеться в повідомленні.

«Незважаючи на блокування нашого бота – ваші персональні дані в безпеці! Утім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних», – наголосили в ГУР.

Крім чат-боту ГУР також стало неможливо знайти чат-бот СБУ, який використовувався для повідомлень про рух ворожої техніки та ДРГ, а також чат-бот Мінцифри «єВорог», який мав схожі функції, що й боти ГУР та СБУ, а саме – збір інформації про російську техніку чи особовий склад окупантів з прив’язкою до геолокації.

При спробі перейти за посиланням на відповідні боти, з’являлось повідомлення про те, що «користувача не існує».

Про блокування власного офіційного чат-боту повідомили й військові легіону «Свобода Росії»:

«Під роздачу потрапив не тільки наш бот, а й низка інших офіційних чат-ботів збройних підрозділів і держструктур України. Ваша інформація в безпеці і не потрапить до рук силовиків: чат-бот є тільки інформаційною сторінкою і не зберігає ваші дані», – йдеться в заяві легіону.

Вони закликали людей, які намагаються зв’язатися з ними, користуватися тільки офіційними каналами, нагадавши, що російські спецслужби масово створюють боти-клони.

Інформацію про блокування важливих чат-ботів підтвердив й журналіст Костянтин Риженко. Він повідомив, що Telegram видаляє офіційні боти, які допомагали коригувати вогонь по противнику та взаємодіяти з мешканцями окупованих територій.

«Хочу сказати велике «дякую» тим додікам, які кричали про підконтрольність телеграму ФСБ. Ця хвиля лайна помножена на хайп і політику дійшла до засновника ТГ. І він заявив що буде видаляти боти для передачі координат і у нас і у русні. Тепер офіційний Єворог бот – не працює, СБУшний Стопрашенварбот – не працює. Наш бот координат по півдню України не працює, наш бот ППО для відстежування шахедів не працює, ще купа інших ботів, для координації і взаємодії з мешканцями ТОТ не працюють», – обурився він.

«Дуров заблокував чатботи які передавали інфу. В телеграм каналів згоріла срака, бо це удар по репутації і охопленню. Зненацька росіянин Дуров бере і урівнює Кремль і Україну в доступі до інформації», – прокоментувала блокування ботів ГУР та СБУ директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Цікаво, що Інститут масової інформації – це організація, котра формує «Білий список» прозорих і відповідальних медіа, виступає за медіагігієну та дотримання журналістських стандартів.

Романюк написала, що в ГУР, СБУ і Мінцифри прямо казали, що частина серверів Telegram фізично знаходяться в росії, а 90% співробітників мережі – саме росіяни.

«Звідси два висновки: Дуров – цинічна падлюка; Дуров прекрасно знає всі ці чат-боти з даними. А отже, ця історія ще потребує ґрунтовного аналізу, якщо не розслідування, з точки зору нацбезпеки», – наголосила очільниця громадської організації.

Вона також підкреслила, що чат-боти існують в інших соцмережах, а низка заходів із блокування можуть стати поштовхом для переходу на інші сервери, що не контролюються росіянами.

Блокування ряду чат-ботів українських спецслужб у Telegram не пов’язане з критикою українською владою месенджера щодо російської пропаганди, а навіть навпаки – є атакою російських спецслужб, яка сталася через те, що ФСБ «нагнули» Дурова.

Про це у себе в Facebook написав Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

За його словами, одразу після неочікуваного блокування ботів ГУР і СБУ ряд реальних акаунтів, а також ботів більшість почала намагатися пояснити це критикою проти Telegram.

«Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних», – прокоментував він.

Юрчишин пояснив, що українській владі вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Telegram, а це могло не сподобатися російським спецслужбам, які могли змусити Telegram «заблокувати те, що пов’язане з військовими діями в Україні».

«Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом «не варто було критикувати». Дуже легко прораховується», – розповів нардеп, та додав, що для зв’язку з ГУР, СБУ та іншими спецслужбами є альтернативні канали.

В свою чергу Народний депутат Олексій Гончаренко в блокуванні офіційних чат-ботів Telegram звинувачує «Детектор Медіа». На думку нардепа важливі боти не працювали саме через ідею обмежити в Україні соцмережу Telegram, за що виступала зокрема й дана організація.

«У нас найбільша війна після другої світової. Ми боремось і доволі успішно з в рази переважаючим супротивником. І в цей момент, коли всі (!) медіа світу сфокусовані на нас – наші медіа роблять що завгодно, але не стають світовими. От наприклад є така організація Детектор Медіа. Ви можете знати їх по серйозній популярності в фейсбуці. Там буває іноді пости на 11 лайків, звісно більшість 4 лайки, але все ж таки раз на рік і 11 виходить. Вони очолили якимось чином ідею заборонити телеграм. Заборонили так, що тепер не працюють боти в телеграм, які дуже допомагали нам», – обурюється Гончаренко.

«Вони ж зараз те ж саме зроблять і зі Старлінком. Будуть бігати і кричати, що його треба заблокувати на окупованих територіях, далі Маск заблокує його на лінії фронту. І ми залишимось без звʼязку»,- розмірковує він.

Загалом, про можливість блокування Телеграм в Україні заговорили ще минулого місяця. Наприкінці березня цього року стало відомо, що Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки, СБУ та нардепи розробляють законопроєкт про посилення відповідальності за поширення російської пропаганди в медіа під час війни.

Про це розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко, за його словами регулювати ворожу дезінформацію планують як в класичних ЗМІ, так і в соцмережах.

25 березня у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація».

Та вже через місяць, 24 квітня, засновник Telegram Павло Дуров заявив, що Telegram отримав від Apple повідомлення з вимогою заблокувати певні канали для користувачів з України. Команда месенджера, в свою чергу, погодилася їх виконати.

«Потрібно впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом стоїть, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію, а вона може комусь не подобатись – це нормально в демократичному суспільстві: неси відповідальність», – прокоментував можливість блокування додатка голова української розвідки Кирило Буданов.

На запитання, чи користується він Telegram, Буданов відповів, що «інколи продивляється».

«У мене є на одному апараті Telegram, скажімо так, на робочому. І я продивляюсь його, коли відбуваються ті чи інші події, щоб дивитися здебільшого як російський соціум сприймає ті чи інші події. Це єдине, чим я користуюсь у месенджері», – розповів він і на уточнююче запитання чи можна розвідникам мати Telegram або інші соцмережі, Буданов сказав: «ні, абсолютно» і підтвердив що це заборонено.

Один з авторів законопроєкту про врегулювання діяльності Telegram, народний депутат із фракції «ЄС» Микола Княжицький на цей рахунок заявляв, що в Україні потрібно обмежити доступ до месенджера в усіх держустановах. Зокрема на всіх державних комп’ютерах, у державних посадовців і чиновників, а також тих структур, які займаються збором і обробкою персональних даних, якщо соцмережа не покаже прозорості власності й фінансування, не відкриє представництво в Україні чи буде в інший спосіб ігнорувати звернення українських державних органів.

В коментарі нашому виданню консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ілля Грязнов зауважує, що блокування месенджеру Telegram матиме більше негативні, ніж позитивні наслідки.

«Насамперед, хочу звернути увагу на негативні наслідки, адже частина інформації щодо скупчення особового складу та зразків озброєння і військової техніки рф здійснюється саме через так звані чат-боти наших спеціальних служб, тому було б дурним тоном в умовах переважаючого у силах та засобах противника позбавити нас усіх такого цінного й майже безоплатного способу отримання-передачі надважливої інформації, після підтвердження якої й відбувається вогневе ураження противника, в тому числі й ATACMS, Storm Shadow, SCALP», – пояснює він.

Грязнов радить шукати компроміс і у боротьбі з ІПсО, і у підтримці свободи слова, як одного з найголовніших стовпів не тоталітарного суспільства, і у збереженні каналу отримання-передачі первинної розвідувальної інформації.

«На мою думку, найкращий компроміс озвучив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Олексійович Буданов. Він пропонує розповсюджувачам новин офіційно зареєструватися, щоб була ясність і розуміння хто за чим стоїть. Це одночасно й відмова від блокування Telegram вцілому і боротьба з російськими масштабними ІПсО, де Telegram займає ледь не провідну позицію», – говорить він.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в свою чергу заявив, що заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо.

«Наразі це питання так не стоїть. Повірте, знаю про що кажу. І взагалі, треба розділяти медіа в Телеграмі, які люди читають, а також спілкування в Телеграмі між собою. Читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи – це різні речі. І на це треба звертати увагу. Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом», – наголосив він.

«Сьогодні загальне правило таке, що безпечного месенджера не існує. Є технічні рішення, які дають змогу отримати доступ не лише до Telegram, але й до Signal, Viber та інших. А якщо взяти більш дорожчі й складні технічні рішення, то можна отримати доступ загалом до пристрою, і тоді абсолютно все, що там є, буде у зловмисника», – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Вітюк розповідає, що Telegram, як і низка інших месенджерів, таких як Facebook, Х (Twitter), активно використовується в дезінформаційних кампаніях ворога.

Він зазначив, що є низка вже створених пропагандистами Telegram-каналів і постійно додаються нові під виглядом українських, які нібито знаються на внутрішній ситуації в провладних кабінетах.

«Але насправді ці канали є російськими, через них спеціально запускається дезінформація, щоб впливати на наших людей. Але в принципі точно така сама діяльність ведеться і через Facebook, і через Twitter або Х, як він тепер називається. Водночас у Telegram працюють багато проукраїнських патріотичних каналів, які є публічними, тобто їх адміністратори чи власники є відомими. І вони, навпаки, протидіють російській пропаганді», – пояснив він та зауважив, що небезпечність Telegram в Україні полягає у його популярності, однак заблокувати його технічно важко, як і будь-який інший месенджер.

«Якщо навіть частково і зробити це, то з використанням VPN та інших технологій заборону можна буде обійти», – додає він.

На побудову інфраструктури протидії тим чи іншим месенджерам витрачаються мільярди, тобто технічної можливості, за словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, повністю все заблокувати немає.

Втім, варто зазначити, що вже наступного дня роботу ботів відновили, про що повідомили в Центрі стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки»

«Офіційні українські боти, що допомагають у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог»», – йдеться у повідомленні.

Згодом, представник Telegram у коментарі виданню Reuters заявив, що українські чат-боти було «тимчасово відключено через помилкове спрацювання, але потім відновлено».