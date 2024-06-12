У 2024 році у світі триває найбільша кількість конфліктів з часів Другої світової війни – 56, і ситуація гостро вимагає «узгоджених зусиль».

Про це йдеться у звіті Global Peace Index від міжнародного дослідницького австралійського Інституту економіки та миру (IEP).

Війни також стали більш міжнародними: 92 країни брали участь у конфліктах за межами своїх кордонів. А 108 країн стали «більш мілітаризованими».

У 2024 році ситуація стосовно миру у 97 країнах погіршилася більше, ніж будь-коли з моменту створення GPI у 2008 році, зазначають автори звіту. Основними чинниками такого падіння називають війни в Україні та у Газі.

Глобальні економічні втрати від воєн у 2023 році склали 19,1 трлн доларів, або 2380 доларів на людину, що за підсумками 2023 року становить 13,5% світового ВВП.

Через воєнні конфлікти 110 мільйонів людей стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

Як зазначається у звіті, якщо у 2019 році конфлікти у Ефіопії, Україні та Газі були визначені як «незначні», то у 2023 році майже три чверті смертей у світі від воєн припадає саме на Україну та Газу.

Найбільш мирною країною залишається Ісландія, яка очолює рейтинг ще з 2008 року. За нею слідують Ірландія, Австрія, Нова Зеландія та вперше до п’ятірки потрапив Сінгапур. Натомість Ємен змінив Афганістан як найменш мирну країну у світі, за ним іде Судан, Південний Судан, Афганістан і Україна.

Змінився і характер завершення воєн. Так, вирішальну перемогу будь-якої зі сторін здобуто лише менш ніж у 9% конфліктів у 2010-х роках, хоча наприклад у 1970-х роках цей показник становив 49%. За той же період кількість конфліктів, які завершилися мирними угодами становить трохи більше 4%, раніше цей показник був 23%.

Аналітики також проаналізували військовий потенціал країн, та дійшли висновку, що США мають у три рази більший військовий потенціал, ніж Китай, за яким із відривом слідує Росія.