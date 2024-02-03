Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Зазначається, що завдяки податкам українців бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, надходження (сальдо) до зведеного бюджету у січні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 96 млрд грн. До державного бюджету надійшло 66,5 млрд грн, до місцевих бюджетів – 29,5 млрд гривень.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні 2024 року становили 60,9 млрд грн.

Як зауважують в ДПС, показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 113,6 %, додаткові надходження до бюджету становлять 7,3 млрд грн.

У повному обсязі виконано показники розпису Міністерства фінансів України з податку на додану вартість – 128,6 % (+7,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – 106,5 % (+0,4 млрд грн).

У розрізі основних платежів у січні 2024 року приріст порівняно з січнем 2023 року становить з податку на додану вартість – у 3 рази (+23,2 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – +14,7 % (+1,7 млрд грн), з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – +25,9 % (+1,4 млрд грн), податку на прибуток – 1,6 раза (+0,7 млрд грн).

Крім того, платникам на рахунки відшкодовано 9,8 млрд грн ПДВ.