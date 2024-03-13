Сьогодні, 13 березня, приблизно о 13:08 рятувальники ДСНС витягли з-під завалів п’ятиповерхівки тіло однієї особи, яка загинула в наслідок російської атаки.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.
Нагадуємо, що сьогодні вночі у Сумській ОВА повідомляли про загибель людей в результаті атаки РФ.
За попередніми даними, з-під завалів вдалося врятувати 10 осіб, з яких 8 отримали травми різного ступеня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що зниклих безвісти може бути троє осіб.
“Усім, хто постраждав, буде надано допомогу. Вдячний кожному й кожній, хто працює заради людей і допомагає в рятувальній роботі”. – відреагував на російську атаку по Сумах президент Володимир Зеленський.