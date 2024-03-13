У Сумах витягли тіло одного загиблого. 10 врятованих осіб, троє, можливо, зниклі безвісти. Попередньо пошкоджено до 50 квартир.

Сьогодні, 13 березня, приблизно о 13:08 рятувальники ДСНС витягли з-під завалів п’ятиповерхівки тіло однієї особи, яка загинула в наслідок російської атаки.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Нагадуємо, що сьогодні вночі у Сумській ОВА повідомляли про загибель людей в результаті атаки РФ.

За попередніми даними, з-під завалів вдалося врятувати 10 осіб, з яких 8 отримали травми різного ступеня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що зниклих безвісти може бути троє осіб.

Поки відомо, що пошкоджено до 50 квартир, близько 20 з них знищені та не підлягають відновленню, як повідомив Суспільному керівник гуманітарного центру “Проліска” у Сумській області Олексій Сахно.