Як повідомляє пресслужба президента, глава держави подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України під час повномасштабного вторгнення росії.

«Дякую за підтримку України та українців, нашої територіальної цілісності. Дякую, що ви на нашому боці з перших днів повномасштабної війни», – сказав Президент.

Володимир Зеленський і Боряна Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема в артилерії та засобах ППО.

Президент України подякував Боснії і Герцеговині за готовність узяти участь у першому Глобальному саміті миру, який заплановано провести у Швейцарії.