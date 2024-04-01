Протягом березня 2024 року в бухтах Севастополя й інших берегів окупованого Криму, неподалік від Новоросійська та узбереж Краснодарського краю рф загинуло декілька десятків дельфінів через воєнні дії російської армії.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Науковець зазначив, що серед загиблих було багато дельфінів виду білобочка. Водночас до одеських берегів і берегів Болгарії також викинуло загиблих «азовок».

«І це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму, Новоросійська — є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських китоподібних», — написав Русєв.

Окрім того, деяких тварин знайшли контуженими з симптомами ураження сонарами.

Русєв зауважив, що викиди дельфінів на берег у березні були дуже рідкісним явищем до початку війни. Проте наразі дослідники оцінюють кількість загиблих тварин у декілька тисяч, з урахуванням того факту, що море викидає тільки 5% загиблих тіл.

Дослідник зауважив, що дельфіни почали масово гинути у березні 2022 року.