Про це повідомив гендиректор Uklon Сергій Гришков.

При цьому він наполягає, що компанія Uklon не порушувала комендантської години і діяла в правовому полі. У компанії пояснювали, що залишали таку можливість для людей, у яких траплялись екстрені випадки. Наприклад, коли людям треба добиратися вночі на вокзал чи в лікарню.

«Uklon є онлайн-платформою, а не службою таксі. Тобто, компанія надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину – це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі», – пояснив Гришков.

Він наголосив, що за два роки від початку повномасштабного вторгнення Uklon вперше отримав звернення-рекомендацію від правоохоронних органів призупинити роботу під час комендантської години.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Uklon систематично порушував комендантську годину і приймав замовлення після 00:00. Щодо інших сервісів онлайн-замовлення авто, наприклад Bolt, Uber, то принаймні у столиці роботу своїх застосунків після 00:00 вони блокують.