Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

“Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні”, – йдеться у повідомленні.

Ці кроки будуть узгоджені зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень та поверненням до інфляційного таргетування.

У Нацбанку також зазначили, що ці кроки вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, що передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного.