Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.
«Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.
Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії – їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1», — констатує Владислав Бельбас.
За його словами, компанії вдалося налагодити системне серійне виробництво та суттєво наростити обʼєми виробництва 122 мм артилерійських пострілів.