Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

«Сьогодні в Україну доставлено партію 122 мм осколково-фугасних артилерійських пострілів, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Постріли такого калібру вкрай необхідні українській армії – їх щоденно використовують для гармат Д-30 та 2С1», — констатує Владислав Бельбас.