Модель та порно акторка Анастасія Мітіна з Одеси, яка відома у порно індустрії як Anna Ralphs 17 червня знялась у фотосесії ню-фотографа Пітера Хеагре де свої інтимні зони прикрила шевронами з символікою України.

Це викликало масове обурення в українських телеграм каналах



До того модель знімалась у відомих українських брендах спідньої білизни

Фотосесія викликала масове обурення та негативні коментарі не тільки від цивільних громадян, а також від ветеранів війни та військових.

Але не дивлячись на це, українські бренди надалі продовжують співпрацю з нею, вибачення та видалення цієї фотосесії не відбулось.