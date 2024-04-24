Верховна Рада України 24 квітня 2024 року прийняла Закон «Про ратифікацію Додаткової угоди між Україною та Технічним секретаріатом Організації із заборони хімічної зброї про привілеї та імунітети для візитів технічної допомоги» (реєстр. №0244).

Про це повідомляє Верховна Рада України у Telegram.

Прийняття проекту Закону України обумовлене триваючою збройною агресією РФ проти України.

“Ратифікація даної Угоди дозволить забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності вказаною Додатковою угодою, що створить правові підстави для поглиблення технічного співробітництва між Україною та Технічним секретаріатом Організації із заборони хімічної зброї шляхом здійснення візитів технічної допомоги, зокрема для аналізу проб токсичних хімічних агентів, які держава-агресор застосовувала, готувалася застосувати, або може застосувати проти військовослужбовців Збройних Сил та/або цивільного населення України”, – йдеться у повідомленні.

Це відбудеться шляхом здійснення візитів технічної допомоги, зокрема, для аналізу проб токсичних хімічних агентів, які держава-агресор застосовувала, готувалася застосувати або може застосувати проти військовослужбовців Збройних Сил України та/або цивільного населення України.