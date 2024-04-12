Понад 14,6 мільйона людей, а це 40 % населення України – потребує гуманітарної допомоги, 56% із них – жінки та дівчата.

Про це повідомляє Верховна Рада України

За останніми даними заступника Генсека ООН Мирослава Єнча, лише у березні внаслідок російських атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру:

– Загинуло 126 мирних мешканців;

– Поранено 478;

– Серед них вбито і поранено 57 дітей;

– Знищено та пошкоджено 12 медичних і 32 освітніх заклади.

Також за даними агенцій ООН:

Понад 14,6 мільйона людей, а це 40 % населення України – потребує гуманітарної допомоги, 56% із них – жінки та дівчата.

Що потрібно робити сьогодні?

“За засудженням російських атак міжнародною спільнотою та ООН, мають йти реальні кроки! Україні потрібна військова та гуманітарна допомога. Пріоритет – цивільний захист, системи ППО та ракети до них! Тільки так зможемо захистити Український народ від екзестенційної загрози та зупинити нову хвилю гуманітарної катастрофи. Не слова, а Петріоти рятують життя!”, – резюмує Віцеспікерка Олена Кондратюк.