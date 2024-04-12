Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина”, – йдеться у повідомленні.
Загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій. За словами Шмигаля, роботи йдуть 24/7.
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