Британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR), дослідивши 290 компонентів залишків балістичної ракети, яку Північна Корея передала Росії для удару по Україні, виявила, що сотні з них – виробництва європейських та американських компаній.

Про це повідомляє CNN

CAR безпосередньо дослідив 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, знайдених у січні в Харкові. 75% цих компонентів були розроблені й продані компаніями, зареєстрованими у США.

Ще 16% компонентів, знайдених у ракеті, були пов’язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, і 9% – з компаніями, зареєстрованими в Азії. Більшість цих компонентів стосувались навігаційної системи ракети.

Дані британської дослідницької групи, як пише CNN, є “першим публічним підтвердженням того, що Північна Корея покладається на іноземні технології для розробки своєї ракетної програми”.

У звіті CAR ідеться, що виявлені компоненти можуть бути пов’язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та на Тайвані. Доказів того, що йшлось про прямі поставки, немає: ймовірно, КНДР закупила західні компоненти через посередників, ухиляючись від санкцій.