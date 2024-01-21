За зведенням Міністерства оборони Британії, що було розміщено на їх сторінці X, в період 14-18 січня, рф посилила штурми, але її втрати також значно зросли.

Як зазначили у відомстві, за останні п’ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а втрати танків – на 95%. Втрати у живій силі за той самий період збільшилися на 15%.

Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російських атак, ймовірно, через мороз, який дозволяє бронетехніці пересуватися по місцевості.