Після так званих "виборів" планується масштабна мобілізація на тимчасово окупованих територіях.

До мережі потрапив наказ Міноборони РФ згідно з якмм після президентських “виборів” кремлівський режим планує мобілізувати до 300 тис. громадян України на тимчасово окупованих територіях.

На підтвердження планів росіян у ДПСУ опублікували відповідний документ, переданий однією з українських спецслужб.

Документ визначає проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тисяч “нових російських громадян”.