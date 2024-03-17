До мережі потрапив наказ Міноборони РФ згідно з якмм після президентських “виборів” кремлівський режим планує мобілізувати до 300 тис. громадян України на тимчасово окупованих територіях.
На підтвердження планів росіян у ДПСУ опублікували відповідний документ, переданий однією з українських спецслужб.
Документ визначає проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тисяч “нових російських громадян”.
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